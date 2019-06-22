Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı!

Ajax'ın 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya sattığı Frenkie de Jong tatilin tadını çıkarıyor. Tatilini Seyşeller'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından kendisini takip eden futbolseverleri kıskandıran bir paylaşımda bulundu.

"HAYATINI YAŞIYOR"

De Jong'un paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı "Frenkie de Jong hayatını yaşıyor. Kıskandım" yorumunu yaptı. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon 52 maçta forma giyerken 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.