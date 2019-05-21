Formula 1 Efsanesi Niki Lauda Vefat Etti
Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden olan ve Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında yer alan Avusturyalı Niki Lauda, 70 yaşında vefat etti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Lauda'nın pazartesi günü huzur içerisinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Niki, herkese örnek olan bir karakterdi. Bir sporcu ve girişimci olarak elde ettiği eşsiz başarılar, hiçbir zaman unutulmayacak. Sevgi dolu, sevecen bir eş, baba ve dedeydi. Çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Lauda'ya, 8 ay önce akciğer nakli yapılmıştı. Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.
1976'DA AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİ
Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılarak azmiyle sporseverlere örnek olmuştu. Aynı sezon Büyük Britanyalı pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet, 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikayesi, "Zafere Hücum" (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.
Formula 1 kariyerinin ardından havayolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan Lauda'nın kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi de bulunuyor. Formula 1 takımlarından Mercedes'in de fahri yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Lauda'nın, aynı takımda son 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'u Mercedes'e kazandıran isimler arasında yer aldığı biliniyor.
NİKİ LAUDA KİMDİR?
1949'da Viyana, Avusturya'da doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda kariyerine teknik ekip üyesi olarak başlamış. Varlıklı olan ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 1971 yılında March takımına girmiş ve hem F1 hem de F2'de yarışmış. 1973'de BRM'ye katılan Lauda, 1974 yılında ise BRM'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Clay Regazzoni'nin tavsiyesiyle, Enzo Ferrari tarafından takımın pilotu olarak kariyerine devam etmiştir...
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allah rahmet etsin,Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AKLINCA ADM SSAVUNAN KUŞBEYİNLİLER İŞİN ASLI MÜSLÜMAN DEĞİLSE YOK HUZURLA YATSIN YOK VEFAT ETMİŞ GİBİ KELİMELER MÜSLÜMANLAR İÇİNDİR EĞER İSLAMA GİRMEDİYSE GİDECEĞİ YER BELLİDİR. DÜNYADA ÇOK İYİYMİŞ BÜYÜK İSİMMİŞ ORDA FARKETMEZ. MÜSLÜMAN HARİCİ SONSUZ CEHENNEM HAYIRLI İŞLERCevap Yaz 4 15 Yayından Kaldır147: Çok net konuştuğuna göre sen Allahsın o zaman7 6 Yayından Kaldır
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elin hristiyanına rahmet dileyenmi dersin vefat etmiş diyenmi dersin ne kadar bilgisiz cahil güruhu varsa benim ülkemde biz bu kafayla anca gideriz:))))Cevap Yaz 10 14 Yayından KaldırMETİN: senden ala cahili parayla arasan kainatda bulamazsın harbi tam bir malsın racocan10 4 Yayından Kaldır