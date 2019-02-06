Forma Şansı Bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye İsyan Etti

NEC Nijmegen 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun Sportif Direktör Damien Comolli'ye tepki gösterdiği öğrenildi.

"BU YAŞTA KENARDA KALMAK BENİ GERİYE GÖTÜRÜR"

Türkiye gazetesinin haberine göre genç yeteneğin, Comolli'ye, "Madem oynatmayacaktınız beni neden transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür" dediği iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.