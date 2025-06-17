FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD'de devam ediyor. F Grubu'nda büyük bir heyecana sahne olacak olan Fluminense-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerin gözdesi olacak. Bu önemli müsabakanın sonucu grup sıralamasını belirleyecek. Peki, Fluminense hangi ülkenin takımı?

FLUMİNENSE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fluminense FC, 1902 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Série A'da mücadele etmektedir. Maçlarını 78.838 kişi kapasiteli Maracana Stadı'nda oynuyor.