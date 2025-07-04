Fluminense Al Hilal maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fluminense Al Hilal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FLUMINENSE AL HILAL MAÇ ÖZETİ

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FLUMINENSE AL HILAL ÖZET

Fluminense Al Hilal maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FLUMINENSE AL HILAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fluminense Al Hilal maçı 2-1'lik Fluminense üstünlüğüyle devam ediyor

FLUMINENSE AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fluminense Al Hilal maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.