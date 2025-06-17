FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD'de devam ediyor. F Grubu'nda büyük bir heyecana sahne olacak olan Fluminense-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerin gözdesi olacak. Bu önemli müsabakanın sonucu grup sıralamasını belirleyecek. Peki, FLU hangi takım? FLU açılımı ne?

FLUMİNENSE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FLU:Fluminense

Fluminense FC, 1902 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Série A'da mücadele etmektedir. Maçlarını 78.838 kişi kapasiteli Maracana Stadı'nda oynuyor.