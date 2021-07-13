Floki Inu (FLOKI) coin nedir? Güncel Floki Inu (FLOKI) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Floki Inu (FLOKI), aşırı deflasyonisttir ve sizi ödüllendirmek için tasarlanmıştır, bu nedenle her işlemde cüzdanınıza daha fazla Floki inu jetonu eklenir. Floki Inu (FLOKI) coin nedir? Güncel Floki Inu (FLOKI) coin yorum ve grafiği

Floki Inu bugünkü fiyatı ₺0,000023 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺15.732.186 TRY. Floki Inu son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2652, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 10.000.000.000.000 FLOKI coin.

FLOKİ INU (FLOKI) COİN NEDİR?

Floki Inu cesur bir köpek yavrusu. Shiba Inu topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından yaratılan yeni bir kripto para. Floki Inu, Elon Musks'ın kendi Shiba Inu'su ve uzaylı ikramlarına aç!

Aşırı deflasyonisttir ve sizi ödüllendirmek için tasarlanmıştır, bu nedenle her işlemde cüzdanınıza daha fazla Floki inu jetonu eklenir. Bu küçük köpek yavrusu bir uzay kaşifi - sadece sevin, evcilleştirin ve Floki Inu'nuzun Mars'a uçmasını izleyin!