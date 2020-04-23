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Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel, Haber

Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal mesafenin korunması amacıyla işsizlik ödeneklerinin Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayında da banka hesaplarına yatacağını açıkladı. Hak sahiplerinin 26 Nisan tarihine kadar IBAN bildirmesi gerekiyor.

23.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:29
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık" dedi.

IBAN NUMARALARININ 26 NİSAN'A KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
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