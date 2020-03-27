Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin Nisan ayının ilk yarısında yatırılacağını söyledi.
27.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:37
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemesi için tarih veren Bakan Selçuk, "Ramazan Bayramı ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...