Haberler » Spor » TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor

TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndü.

20.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:59

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (4)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Siz kimsiniz lan büyük TRABZONSPOR a yanlış yapıyorsunuz,adamı madama çevirirler böyle:)))
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • SARI CIVCIV FENEV:
    NE YANI SARI CIVCIVIN ARZUSU OLMADIMI DEMEK BU KARAR. BU SARI CIVCIVLERE DIKKAT ETMEK LAZIM, AYRICA TFF YI KONTROL ALTINA ALMAK LAZIM BÜTÜN KULÜPLER- BU SARI CIVCIVLER HER HALTI ISLER DIKKAT
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • EREN:
    bellıkı bı katakullıyle fenerın butceyı ayarladılar kı gerı cektıler ya sız ne karaktersızssınız daha bır kac gun once tff baskanı merkez hakem kurulu baskanı alı koc ne gorusme yaptılar acaba cvp verın cvap ??
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler