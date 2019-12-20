TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar
Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndü.
20.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:59
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: DHA
Haber Videosu: TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar
HABER YORUMLARI (4)
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Siz kimsiniz lan büyük TRABZONSPOR a yanlış yapıyorsunuz,adamı madama çevirirler böyle:)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NE YANI SARI CIVCIVIN ARZUSU OLMADIMI DEMEK BU KARAR. BU SARI CIVCIVLERE DIKKAT ETMEK LAZIM, AYRICA TFF YI KONTROL ALTINA ALMAK LAZIM BÜTÜN KULÜPLER- BU SARI CIVCIVLER HER HALTI ISLER DIKKATCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bellıkı bı katakullıyle fenerın butceyı ayarladılar kı gerı cektıler ya sız ne karaktersızssınız daha bır kac gun once tff baskanı merkez hakem kurulu baskanı alı koc ne gorusme yaptılar acaba cvp verın cvap ??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeni tff den çok umutluydum fakat alikoç un elinde dansöze döndü. . bence tff istifa. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır