FIS Coin nedir? Güncel Stafi (FIS) Coin yorum ve grafiği

Stafi bugünkü fiyatı ₺33,20 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺151.425.109 TRY. Stafi son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #503, piyasa değeri ₺372.472.702 TRY. Dolaşımdaki arz 11.217.512 FIS coin ve maksimum seviyede. 102.245.900 FIS coin.

FIS COİN NEDİR?

FIS(Staking Finance'ın kısaltması), stake edilmiş varlıkların likiditesini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir DeFi protokolüdür. STAFI Protokolü, Staking Varlıklarınızın likiditesini sağlayan ABT tokenleri çıkararak token likiditesi ile Mainnet güvenliği arasındaki çelişkiyi çözer. ABT jetonu, stake oranını daha yüksek bir seviyeye (teorik olarak% 100) yükseltir ve takas edilebilir, güvenliği, ABT jetonunun orijinal stake etme blok zincirinden stake etme avantajlarını geri almak için uygulanabilecek tek teminat olmasını sağlayan STAFI Protokolü tarafından yönlendirilir Tezos, Cosmos, Polkadot, vb.)