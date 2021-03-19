FIS Coin nedir? Güncel Stafi (FIS) Coin yorum ve grafiği
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FIS Coin nedir? Güncel Stafi (FIS) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:22
FIS Coin nedir? Güncel Stafi (FIS) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Stafi. FIS coin, stake edilmiş varlıkların likiditesini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir DeFi protokolüdür. FIS coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, FIS Coin nedir? Güncel Stafi (FIS) Coin yorum ve grafiği

Stafi bugünkü fiyatı ₺33,20 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺151.425.109 TRY. Stafi son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #503, piyasa değeri ₺372.472.702 TRY. Dolaşımdaki arz 11.217.512 FIS coin ve maksimum seviyede. 102.245.900 FIS coin.

FIS COİN NEDİR?

FIS(Staking Finance'ın kısaltması), stake edilmiş varlıkların likiditesini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir DeFi protokolüdür. STAFI Protokolü, Staking Varlıklarınızın likiditesini sağlayan ABT tokenleri çıkararak token likiditesi ile Mainnet güvenliği arasındaki çelişkiyi çözer. ABT jetonu, stake oranını daha yüksek bir seviyeye (teorik olarak% 100) yükseltir ve takas edilebilir, güvenliği, ABT jetonunun orijinal stake etme blok zincirinden stake etme avantajlarını geri almak için uygulanabilecek tek teminat olmasını sağlayan STAFI Protokolü tarafından yönlendirilir Tezos, Cosmos, Polkadot, vb.)

Güncel Stafi (FIS) Coin yorum ve grafiği FISUSD Grafiği

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