Fiorentina, Roma'ya Gol Yağdırdı: 7-1

Kupadaki çeyrek final maçında Fiorentina, Federico Chiesa'nın "hat-trick" yaptığı maçta Roma'yı 7-1 gibi farklı skorla mağlup ederek son dört takım arasına kaldı.

GİOVANNİ SİMEONE DUBLE YAPTI

Ev sahibi ekibe farkı getiren diğer golleri Luis Muriel, Marco Benassi ve Giovanni Simeone (2) kaydetti. Roma'nın tek golü Aleksandar Kolarov'dan gelirken, Edin Dzeko 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA