Fiorentina, Cenk Tosun'a Kancayı Taktı

Fiorentina, Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun için girişimlere başladı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sezon başında Everton'dan Mirallas'ı kiralayan, ancak beklenen katkıyı alamayan Fiorentina, bu kez gözünü Cenk Tosun'a dikti.

BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR

Mor Menekşeler, Beşiktaş'tan 22.5 milyon euroya Everton'a transfer olan milli yıldız için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Everton'da bu sezon beklenenden uzak kalan Cenk Tosun, Premier Lig'de 2, FA Cup'ta ise 1 gole imza attı.

(beIN Sports)