Fındık Üreticisine Sigorta Çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta karanfillerin açmaya başladığını belirterek, don riskine karşı üreticilerin sigorta yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta devlet destekli tarım sigortası için son başvuru tarihinin 10 Mart olduğunu hatırlattı.

Fındığın, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortasıyla güvence altına alınmasını isteyen Karan, üreticilerin yüzde 67'ye varan devlet desteğinden faydalanabileceğine işaret etti.

Nurittin Karan, üreticilerin son günü beklememesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fındıkta ilk nişane olan karanfiller açmaya başladı. Don riskine karşı üreticilerin sigorta yaptırmaları gerekiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak yapraklar da açmaya başladı. Özellikle mart ayı fındık için büyük risk oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşüyor. Nisan ayına kadar oluşabilecek kar yağışı zirai dona yol açabilir."

Sigorta için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiğini aktaran Karan, tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili FİSKOBİRLİK Sigorta ve diğer sigorta acenteleri aracılığıyla sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceğini vurguladı.

Üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvencenin TARSİM olduğunun altını çizen Karan, ayrıca fındığın, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı da tarım sigortası ile güvence altına alanı bileceğini belirtti.

Kaynak: AA