Fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, salgın dönemine rağmen fındık ihracatında geçtiğimiz yıla göre 578 milyon dolarlık artış yaşandığını açıkladı.
23.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:58
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, salgın dönemine rağmen fındık ihracatında geçtiğimiz yıla göre 578 milyon dolarlık artış yaşandığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com