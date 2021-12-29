Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu

Finans dünyasındaki dijital dönüşümlerin ve teknolojilerin konuşulduğu Finansta Dijital Dönüşüm etkinliği Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü organizasyonuyla gerçekleşti. Finans sektörünün önemli şirketlerinden temsilcilerinin katıldığı etkinlik online olarak tamamlandı. Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği ile Hiperaktif Kredi Danışmanlık tarafından desteklenen etkinliğe 300'ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.

Etkinliğin konukları arasında Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, Garanti BBVA Dijital Bankacılık Yöneticisi İzzet Hacıalioğlu, A1 Capital Kurumsal İletişim Direktörü Neslihan Kaya, ICRYPEX Hazine Müdürü Gökçe Çalışan ve Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Bayansar yer aldı. FİNTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu ve Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Michele Cedolin etkinliğin moderasyonunu sağladı.