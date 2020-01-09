Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi
Son dakika haberine göre; bugün gerçekleşen Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:54
Ayrıntılar birazdan...
Haber Videosu: Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi
HABER YORUMLARI (4)
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FİKO HESAP VERECEKSİN !Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yönetimde adalının suçu yok adalıyı birdaha aday olmasındiye yaptılarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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burda serdar adalıya komplo varrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fiko q7 kavdu yerine 7 tane oyuncu aldı şimdi onların hesabını versin burda adalıyı harcadılarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 5 Yayından Kaldır