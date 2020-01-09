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Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi

Son dakika haberine göre; bugün gerçekleşen Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.

09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:54
Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi

Ayrıntılar birazdan...


Haber Videosu

: Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi
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HABER YORUMLARI (4)

  • MISTIK:
    yönetimde adalının suçu yok adalıyı birdaha aday olmasındiye yaptılarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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  • MISTIK:
    burda serdar adalıya komplo varrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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  • MISTIK:
    fiko q7 kavdu yerine 7 tane oyuncu aldı şimdi onların hesabını versin burda adalıyı harcadılarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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