Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursa'da bir AVM'de bulunan Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, başkan Orman taraftarlar ile tek tek fotoğraf çektirdi ve minik Beşiktaşlılara ise özel ilgi gösterdi. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Fikret Orman, ligin son haftalarına doğru gelindiğini ve maçlar hakkında artık iddialı bir şeyler söylemenin çok mümkün olmadığını dile getirdi.

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇOK KUVVETLİ BİR RAKİP"

Süper Lig'de sezonun bitimine bir buçuk ay gibi bir sürenin kaldığını hatırlatan başkan Orman, Medipol Başakşehir ile zor bir maça çıkacaklarını ifade ederek "Vodafone Park'ta oynanacak maçımız bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli bir rakip. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız, inşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz" dedi. Başkan Orman, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle alakalı ise bir yorum yapmadı.

"LJAJIC İLE KONTRATIMIZ VAR"

Son günlerde performansıyla öne çıkan Adem Ljajic konusuna da değinen Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız var, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şeyi yok. Onun için çok böyle, 'aaa' diyecek bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık geçen sezondan, önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var" diye konuştu.

Kaynak: DHA