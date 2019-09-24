Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi

24.09.2019 14:17

Beşiktaş'ta sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararını televizyondan öğrendiği ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

BASIN TOPLANTISINDA ÖĞRENDİ

En çok sorulan sorulardan biri de, "Abdullah Avcı istifa edecek mi?" Avcı'nın, Orman'ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi bugünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı.

ACELE KARAR ALMAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın süreci yakından takip edip, sonrasında kararını vereceği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Avcı'nın şu an için herhangi bir radikal karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor.

KONGREYİ BEKLEYECEK

Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Avcı'nın, yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildiriliyor.

Bu sezon Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı'nın 2021 Mayısına kadar sözleşmesi bulunuyor.