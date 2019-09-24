Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti

24.09.2019 14:04

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum, olağanüstü genel kurula gideceğiz" diyerek görevi bırakacağını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri 15 dakika içerisinde 1,69 liradan 1,78 liraya çıktı.

YÜKSELİŞ SONRASI SATIŞ BAŞLADI

Orman'ın istifasının olumlu olarak algılanmasının ardından hisselerde yüzde 5 artış yaşanmış oldu. Söz konusu yükseliş sonrası Beşiktaş hisselerinde satışlar yaşandı.

YÜZDE 2,34 ARTIŞ YAŞANDI

Satış sonrası saat 12.20 civarında 1,73'e gerileyen hisseler tekrar artarak 1,75 liraya yükseldi. Böylece öğle arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2,34 artış yaşanmış oldu.