Fikret Orman boynuna sarılıp ağlayan taraftara dert yandı!

7 senedir Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde istifa kararı almıştı. Yönetim Kurulu öncesinde Vofadone Park'a gelen Orman, kendisine sarılıp, ağlayan ve "bırakma" diyen taraftara "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek sitem etti.

26.09.2019 11:19
Fikret Orman boynuna sarılıp ağlayan taraftara dert yandı!

İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı öncesi Vodafone Park'a giriş yaptı. Fikret Orman'ın istifa etmesini istemeyen bir grup taraftar, siyah-beyazlı kulübün başkanını "Büyük başkan, bizi bırakma" tezahüratlarıyla karşıladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü yönetim kurulu toplantısı için Beşiktaş Park'a geldi. Taraftarlardan destek tezahüratları alan Orman, "Bizi hırsız yaptılar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" dedi.

"BÖYLE AYRILIK OLMAZ"

Beşiktaş'ta istifa kararı alan Başkan Fikret Orman, yönetimi olağanüstü toplantı için Beşiktaş Park'ta topladı. Saat 11.00 sularında stada gelen Başkan Orman'a destek gösterilerinde bulunmak için siyah-beyazlı taraftarlar da stat önünde toplandı. "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan Beşiktaş'ı bırakma", "Sen ne yaptıysan, Beşiktaş için yaptın" pankartları açan taraftarlar, Orman'a 'Bizi bırakma' diyerek tezahüratlar yaptı.

BAZI TARAFTARLAR BOYNUNA SARILIP AĞLADI

Aracından indiği esnada bazı taraftarların Orman'ın boynuna sarılarak ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılar, "Biz 15 sene şampiyonluk göremedik. Sen bu stadı yaptın. Bizi bırakma başkanım. Sen bunu hak etmedin. Arkanızda dağ var. 2-3 kişinin sözlerine bakma. Önce Allah sonra biz varız. Size güveniyoruz" diyerek Fikret Orman'ın kararından dönmesini istedi.

"BİZİ HIRSIZ YAPTILAR"

Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Orman, kendisini bekleyen taraftarlara ise, "Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek adeta isyan etti.

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YORUMLAR (38)

  • BEYİN BEDAVA:
    ya hadi bi git kardeşim sen anlatıyosun sen beşiktaş sayesinde ünlü olun ilk iş evliyken hanımı aldat sonrada bela hep beni buluyor neden acaba de :) şakamısınız uleny siz şimdi git yatında katında poz ver
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  • CAHİLLERİAYDINLATMAPLATFOPRMU:
    Olum Türk futbolunda uzun süreli kafaya oynamak istiyorsan sürekli katlayarak haracaman lazım. Bu adam da sürekli cebinden vere vere zarar ede ede bu muameleye maruz kalıyorsa tabiki bırakır. Yeni gelen sizi kurtarır bjk nin cahil taraftarı boş boş laf yapacağınıza emeğğe saygı gösterin. Türk futbolunun acı gerçeği deli gibi para yatırmadıkça tutunaman. . . . En ufak şey de posta koya koya bu ülke futbolunun içine ettiniz la
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  • BKURTTTT:
    ORAYA GELEN TARAFTAR DEGİLDİR YANDAŞLARDIR , BEŞİKTAŞ TARAFTAR PROFILİNİ BİLEN BİLER PARAYLA TABELA BİLE YAPTIRMIŞLAR.
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  • KARTAL:
    Tamm, çalıştı, yaptı. eeeee ömür boyunca mı kalacak tı BJK de. Takımın haline bak. bir tane yıldız yok. Q7 yi satmayacaktı hacı. . İnsallah geri vazgeçmez.
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  • GÖKTÜRK:
    BENCE BAŞARILI OLMUŞTUR AMA AYRILIRKEN DUYGUSAL HAVA OLUŞTURMAYA ÇALIŞMASI YANLIŞ.BİLİNÇLİ BİR TARAFTAR OLAN BJK LILAR ELEŞTİRİYORSA BİLDİKLERİ VARDIR
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  • RACO:
    vah vah vah bizim milletteki kafaya bak , gitmiş elin herifinin bağrında salya sümük ağlıyor evinde yemeye ekmeği yoktur her işini bitirmiş top sevdası eksik kalmış bu ülkeden böyle kafalarla ne olurki??
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