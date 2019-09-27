Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak

27.09.2019 11:49

Beşiktaş Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Orman, kongreye kadar görevinin başında. Siyah-beyazlı kulüpte kongre 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Fikret Orman, önümüzdeki 10 günlük süreçte aday olup olmayacağı konusundaki kararını verecek.

ORMAN'IN FİKRİ HENÜZ DEĞİŞMEDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, salı günü görevini bırakma kararı aldığını açıklamış, bu durumdan haberi olmayan yöneticiler, teknik heyet ve takım büyük bir şok yaşamıştı. Aradan geçen süreçte, siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve camianın ileri gelenlerinin telkinleri Orman'ın fikrini değiştirmeye yetmedi.

Son gelişmeler üzerine dün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren yönetim kurulu toplantısında ise olağanüstü genel kurul kararı alındı. Başkan ve yöneticiler de kongreye kadar göreve devam edecek.

6 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tarihi 13 ve 20 Ekim olarak açıklandı. Genelde ilk haftada çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 20 Ekim'de yapılma ihtimali yüksek. 24 gün daha başkanlık koltuğunda oturacak olan Fikret Orman, adaylığını koyup koymayacağına önümüzdeki günlerde karar verecek. Orman'ın 'Devam' demesi halinde seçime 10 kişilik yönetimden 6 ismi değiştirerek gireceği öğrenildi. Başkan adayları 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.