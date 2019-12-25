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Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un son dakika haberine göre; Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'ın asistanı, siyah-beyazlılara haciz getirdi. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyor.

25.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:55
Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi

'tan olaylı şekilde ayrılan eski başkan 'ın asistanından siyah beyazlı kulübü şoke eden bir hamle geldi.

Orman'ın asistanlığını yapan Başak Peki, 27 bin lira alacağı için siyah beyazlı kulübe haciz kararı yolladı.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişme sonrasında Beşiktaş yönetiminin devreye girdiği ve sorunun çözüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Başak Pekin'in kulüpteki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.

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