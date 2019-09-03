Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı!

03.09.2019 17:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Gerede'deki tesis açılışı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

İyi bir transfer dönemi geçirdik. 7 tane transfer yaptık. İki tane bek transferi yaptık. Medel ile yollarımızı ayrıldık. Hem 6 hem 8 numara oynayacak oyuncu arıyorduk, Arsenal'den Elneny'i aldık. Kanatlara da Boyd ve Nkoudou'yu aldık. Son aldığımız Diaby için santrafor değil diye konuşuluyor. Oynadığı takımlarda tek santrafor olarak oynamış bir futbolcu. 20 gollük sezonları var. Bizim tek santraforumuz Burak Yılmaz'dı. Hem santrafor hem kanat oynayabilen bir oyuncu istedi hocamız. Biz de o yönde yaptık çalışmalarımızı.

"PORTO'DAN MR İSTEDİK, GÖNDERMEDİLER"

Beşiktaş taraftarları Aboubakar'ı çok sevdi, duygusal bir bağ oluştu. Sakatlık sorunu vardı. Dizinde kronikleşen sakatlığı vardı. MR istedik, göndermediler. Porto ile görüştük. 2 milyon 900 bin euro alıyor oradan. 900 bin eurosunu biz öderiz dediler. Biz de 2 milyon euro öderiz dedik. Ardından Aboubakar, 500 bin euro fazla alırım gelmek için dedi. Biz de dizindeki sakatlık nüksederse parayı vermeyiz dedik, o da kabul etmedi. Taraftarımızın duygusal bağını anlıyoruz ama bu düşünceyle Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık. Benim gözümde bu davranışları, Beşiktaş'a gelmesini mümkün kılmadı.

"QUARESMA İLE YÜZ YÜZE KONUŞMADIM"

Her yaptığım görüşmeyi bire bir yapmam. Mutlaka bir kişi daha olur. Quaresma ile yüz yüze konuşmadım. Serdar Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ifade etmiş. Herhalde Arabistan'dan teklifler varmış. Sözleşmesini fesh etmek istedi, biz de kabul ettik. Sonra istediği teklifler gelmeyince herhalde kalmak istedi. Tamam dedik. Beşiktaş'tan bir alacağının kalmayıp, bu kadar sembol bir ismin Beşiktaş'a yardımcı olmasını dilerdim ama bunu onda görmedim.

"QUARESMA OYNAMADIĞI ZAMAN SIKINTI YARATIYOR"

Kamp başlamadan önce 3 Temmuz'da Serdar Adalı üzerinden kendisini kadroda düşünmediğimizi ve takım bulması gerektiğini ilettik. O da kampta bulunmak istediğini söyledi. Riva kampına aldık. Hocamıza söyledik, maçlarda oynatın ki kendisine bir takım bulabilsin diye. Quaresma öyle bir oyuncu ki oynamadığı zaman sıkıntı yaratıyor. Kulübü benimsemesini de çok göremedik. İhtarnameler falan bizi o düşünceden uzaklaştırdı. Artık ligin başladığını ve kadromuzda düşünmediğimizi söyledik.