FIFA, Şike Yapan Hakemi Affetmedi!
Togolu hakem Kokou Hougnimon Fagla, şike yaptığı gerekçesiyle FIFA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırıldı.
FIFA, bir hazırlık maçında şike yaptığı ve maçın sonucuna tesir ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Togolu hakem Kokou Hougnimon Fagla'nın cezasını açıkladı. Fagla, şike yapmaktan suçlu bulundu ve hakemlikten ömür boyu men cezası aldı.
PARA CEZASI DA VERİLDİ
FIFA'dan yapılan açıklamada, ''Fagla, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden süresiz uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Togolu hakeme 3.000 dolar para cezası da verildi.
(Ajansspor)
YORUMLAR (5)
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Türkiye’de hakem yok 3 büyükler varCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİZDE İSE EN DEĞERLİ HAKEMLER OLARAK HALA LİGİMİZDE ''VAR''LARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu hakem bir Avrupa ülkesinden olsaydı aynı cezayı verirlermiydi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizde de var eyyyy Fiffa ... ümit öztürk arda kardeşler hüseyin göçek ali palabıyık gs puan alsın diye yapmadıkları şike kalmadıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynı Fifa Türkiye deki şike yi nasıl affetti acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır