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FIFA, Şike Yapan Hakemi Affetmedi!

Togolu hakem Kokou Hougnimon Fagla, şike yaptığı gerekçesiyle FIFA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

FIFA, bir hazırlık maçında şike yaptığı ve maçın sonucuna tesir ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Togolu hakem Kokou Hougnimon Fagla'nın cezasını açıkladı. Fagla, şike yapmaktan suçlu bulundu ve hakemlikten ömür boyu men cezası aldı.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

FIFA'dan yapılan açıklamada, ''Fagla, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden süresiz uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Togolu hakeme 3.000 dolar para cezası da verildi.

(Ajansspor)

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