FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı

15.08.2019 16:07

FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta, DHA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.UEFA Süper Kupa 2019'da kadın hakem Stephanie Frappart'ın atanmasından ötürü UEFA'yı ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'yi kutladığını belirten Lale Orta, "Bu çok önemli bir atamaydı. Dünyaya bu atama ile kadın hakemlerin çok önemli bir Süper Kupa maçına verilmesiyle birlikte cinsiyet temelli eşitlikçi bir mesaj verilmiş oldu. Bence gayet başarılıydı. Bütün gözler üzerindeydi. 215 ülkeden canlı yayınlandı. Hem kadın hakemlik adına hem de tüm kadınlar adına çok önemli bir görev üstlenmiş oldu" diye konuştu.

"BU KARAR TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR ALGI KIRILMASI YARATACAK"

UEFA Süper Kupa karşılaşmasına bir kadın hakem atanmasının Türkiye'de bir algı kırılması yaratacağını da vurgulayan Lale Orta, "Bence bu karar Türkiye'de de büyük bir algı kırılması yaratacak. Kadın hakeme gereken değerin verilmediği bir kez daha vurgulamış olacak bu atama. UEFA bunu yapabiliyorsa, Türkiye de bunu yapabilir. Biz aslında Türkiye olarak, onlardan çok daha önce hareket ettik, öncü olduk. Kadın hakemlere, 1990 senesinde ilk kez Süper Lig'de yardımcı hakemlik, 1999 yılında da hakemlik görevi verildi. Bizden 19 sene sonra Almanya kadın hakemini Bundesliga'da görevlendirdi. 20 sene sonra da Fransa Ligue 1'de kadın bir hakem görev aldı. Türkiye bir şeyi başlatıyor aslında ama maalesef kendi içinde tartışarak devamını getiremiyor. Türkiye'de benim aştığım yollar kapatılmamış olsaydı, bugün bu maçı yöneten bir Türk kadın hakem de olabilirdi. Hatta 4 hakem bile belki de bizim kadın hakemimiz olacaktı. Ancak onlara deneyim kazandırılmadı. Maçlar verilmedi. Ancak umuyorum ki UEFA'nın tüm ülkelere vermek istediği kadın, erkek eşitlik mesajını Türkiye de alır, uygular ve Türk kadın hakemler de istenilen yere kısa sürede getirilmiş olur" dedi.

"BÖYLE MAÇ YÖNETMEYİ ÇOK İSTERDİM"

"UEFA Süper Kupa gibi önemli bir mücadelede görev almak isterdim" diyen Lale Orta, "Ben 1999 yılında ilk kez Süper Lig'e çıktığım zaman, o zamanki koşullarda 1998 yılında Avrupa'da kadın hakemin belki de ismi çok fazla anılmıyordu bile bir çok ülkede. En üst düzey erkekler profesyonel maçlarda hiç yoktu. O zaman maçın tebliğini aldığım zaman uyuyamamıştım ve ya maça çıkamazsam diye heyecan duymuştum. Ben inanıyorum ki Frappart da aynı heyecanı duymuştur. Kim istemez ki böyle bir maça çıkmayı. Ama bu tabi ki sizin yöneticilerinizin desteklemesiyle mümkün olan bir şey. Yani UEFA başkanı hakemine güvendi, o görevlendirmeyi yaptı. Hakem Stephanie de bunun karşılığında gerçekten başarılı maçı yönetti.

Kaynak: DHA