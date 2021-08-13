Fibabanka'dan yılın ilk yarısında 173,3 milyon lira kâr

Fibabanka, yılın ilk yarısında 173,3 milyon lira dönem net karı elde etti.

Fibabanka, yılın ilk yarısında 173,3 milyon lira dönem net karı elde etti.

Fibabanka'dan 2. çeyrek finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklama göre, banka, ilk yarıda 180 milyon lira vergi öncesi ve 173,3 milyon lira vergi sonrası net kar sağladı.

Bankanın net kredi portföy büyüklüğü 20 milyar lira olurken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 66'sını oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 21 artışla 20,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka'nın 3haziran sonu itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka'nın finans ve teknoloji alanlarında sahip olduğu güçlü kaslarla bankacılık hizmetlerini aynı potada erittiklerini belirtti.

Mert, müşterilerin dijitalleşen dünyadaki yeni bankacılık ihtiyaçlarını keşfedip, hızla karşılamak üzere benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Teknolojiye olan hakimiyetleri ile finansal ihtiyaçlara yönelik kişiye özel dijital çözümler ürettiklerini bildiren Mert, "Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz yatırımlar, sunduğumuz ürün ve hizmetlerle paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak 2021 yılının ikinci çeyreğini de başarılı bir performansla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız