Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için görüşmelere başladı
Beşiktaş'ta sürpriz Oğuzhan Özyakup gelişmesi. Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un kiralanması için Feyenoord ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda. Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi.
KISA SÜREDE SONUÇLANACAK
İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.
Öte yandan Feyenoord, Zilina'dan Robert Bozenik'i (Forvet) 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Haber Videosu: Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için görüşmelere başladı
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inanmıyorum kim alır böylesiniCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU ADAM BEŞİKTAŞDA DURDUKÇA BEŞİKTAŞ GERİ GİTMEYE MECBURCevap Yaz Yayından Kaldır
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ohaa feyenoord kendine gel, yakma kendiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adam nasıl bu takımda senelerdir oynuyor anlam veremiyorum kendisi topçu falan değil birde üstüne bu adama kaptanlık verildi hiçbir icraati yok takıma fenerbahceli olarak besiktasa yakısmıyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır