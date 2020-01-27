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Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için görüşmelere başladı

Beşiktaş'ta sürpriz Oğuzhan Özyakup gelişmesi. Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un kiralanması için Feyenoord ile görüşmelere başladı.

27.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:33
Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için görüşmelere başladı

'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu , Hollanda yolunda. Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden 'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.

Öte yandan Feyenoord, Zilina'dan Robert Bozenik'i (Forvet) 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.


Haber Videosu

: Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için görüşmelere başladı
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