FETÖ liderinin manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti

(FETÖ) lideri Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, İsveç kamu televizyonu SVT'de 'Vatansız' olduğunu açıkladı. NBA'de FETÖ temsilciliği yapan Enes Kanter, siyasetle ilgili yorum yapan sporcuları da eleştirdi. Kanter, "LeBron siyasete, politikaya karışmamalı. Artık Türkiye benim vatanım (Evim) diyemem, 28 Haziran'da Amerika vatandaşı olacağım. Şu anda vatansızım" diye konuştu.