FETÖ liderinin manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti
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FETÖ liderinin manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti

FETÖ liderinin manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti
Haberler.com - Haberler | Spor

(FETÖ) lideri Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, İsveç kamu televizyonu SVT'de 'Vatansız' olduğunu açıkladı. NBA'de FETÖ temsilciliği yapan Enes Kanter, siyasetle ilgili yorum yapan sporcuları da eleştirdi. Kanter, "LeBron siyasete, politikaya karışmamalı. Artık Türkiye benim vatanım (Evim) diyemem, 28 Haziran'da Amerika vatandaşı olacağım. Şu anda vatansızım" diye konuştu.

FETÖ'nün kirli siyasetinin propagandasının uluslararası arenadaki sözcüsü olan Enes Kanter, vatansız olduğunu açıkladı. Amerika vatandaşlığını beklediğini belirten Kanter,'Artık Türkiye benimvatanım (Evim) diyemem, 28 Haziran'da Amerika vatandaşı olacağım. Şu anda vatansızım'' ifadelerini kullandı.

FETÖ liderinin manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti

"SİYASETE KARIŞMAMALI!"

Öte yandan Kanter, İsveç'in Milan'da oynayan yıldız futbolcusu Zlatan İbrahimoviç'inBasketbol yıldızı LeBron James hakkında, ''James gibi spor figürlerinin 'siyasete bulaşmaması gerekir bu durumu 'iyi görmüyorum'' sözlerine tepki gösterdi. FETÖ'nün kirli siyasetinin propagandasının uluslararası arenadaki sözcüsü olduğunu unutanKanter, İbrahimoviç'e katılmadığını belirterek ''İfade özgürlüğü, demokrasi, insan hakları, siyahların yaşamı ve cinsiyet eşitliği gibi konular hakkında konuşuyoruz. Bunlar politika değil, temel insan hakları' şeklinde konuştu.

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