FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi - Haberler Spor
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FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi

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NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. Mevcut soyadını ikinci ismi yapan Enes Kanter'in yeni adı 'Enes Kanter Freedom' oldu.

İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Kırmızı Bülten başvurusunda bulunduğu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. Fetö'cü basketbolcu, Freedom soyismini aldı.

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip adını değiştirdi

BABASI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, 2017'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Babası aynı yıl Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi

2017'DE İPTAL EDİLDİ

2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilen Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 'Freedom' soyismini aldı. FETÖ'cü Enes Kanter'in yeni ismi 'Enes Kanter Freedom' oldu.

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Yorumlar (2)
THE TURK:GEL MUHTEREM ENES EFENDİ, TÜRKİYE'DE OYNA ARTIK. BİTSİN BU HASRET. BURADAN MUHTEREM ENES EFENDİMİZE SEVGİYLE, ÖZLEMLE SELAM EDİYORUZ. Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
YOĞURTÇU :İSABET OLMUŞ , BUNUN GİBİ FAYDASIZLARIN TÜRK KİMLİĞİ TAŞIMASI ZATEN ONURSUZLUKTUR... Cevap Yaz 15 25 Yayından Kaldır
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