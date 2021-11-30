FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi

İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Kırmızı Bülten başvurusunda bulunduğu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. Fetö'cü basketbolcu, Freedom soyismini aldı.

Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, 2017'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Babası aynı yıl Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilen Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 'Freedom' soyismini aldı. FETÖ'cü Enes Kanter'in yeni ismi 'Enes Kanter Freedom' oldu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor