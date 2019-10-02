Fernando Muslera, PSG maçına damga vurdu!

02.10.2019 00:47

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, sahasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 yenildi. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

7 KURTARIŞ YAPTI

İlk yarıda ve ikinci yarıda özellikle Di Maria'ya geçit vermeyen yıldız oyuncu, takımını ayakta tuttu. Öte yandan 33 yaşındaki kaleci, yaptığı 7 kurtarışla Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ardından haftanın en çok kurtarış yapan 2. kalecisi oldu.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Maç sonunda konuşan Muslera, "Bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi'nde hep zor takımlarla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın nasıl bir performans gösterdiğini, taraftarıyla nasıl rakibi baskıladığını herkes gördü. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İkinci yarıda çok daha iyi bir Galatasaray vardı." dedi.