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Fernando Muslera, Galatasaray, Spor

Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor

Galatasaray'ın kalesini yaklaşık 9 yıldır koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzatmaya hazırlanıyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde yıllık maaşında indirime giden Uruguaylı file bekçisi, 2.5 milyon Euro kazanacak.

22.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:41
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor

Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımda olmaktan memnun olduğunu birçok kez dile getiren Fernando Muslera, sözleşmesini uzatmak için kulüp yetkililerine talepte bulundu.

Uruguaylı kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.

YILLIK ÜCRETİ 2.5 MİLYON EURO'YA İNECEK

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak. Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

BİRİNCİ KAPTAN DA OLABİLİR

Bu arada takımdaki bir diğer deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakması ve kulübün altyapısında görev alması bekleniyor. Böyle bir durumda Fernando Muslera takımın birinci kaptanı olacak ve tarihe geçecek.

GALATASARAY'DA 13 KUPA KAZANDI

2011 yılında transfer olan Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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