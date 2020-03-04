Muslera'dan hayranına güldüren yanıt: Fotoğraf çektirmek 300 lira

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21

Yaptığı başarılı kurtarışların yanı sıra, son olarak şehit ailelerine yaptığı yardımla adından söz ettiren Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen başarılı sporcuya ilgi bir hayli yoğundu. Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hemde şakalaştı.

"FOTOĞRAF 300 LİRA"

Muslera, bir hayranının yanına gelip fotoğraf çektirmek istemesi sonrası, "Olur ağabey. Fotoğraf 300 lira" demesi çevredekileri güldürdü.

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