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Muslera'dan hayranına güldüren yanıt: Fotoğraf çektirmek 300 lira

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, gittiği alışveriş merkezinde hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılaştı. Muslera, bir hayranının fotoğraf çektirme talebine, "Bir fotoğraf 300 lira" diyerek çevresindekileri güldürdü.

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21
Muslera'dan hayranına güldüren yanıt: Fotoğraf çektirmek 300 lira

Yaptığı başarılı kurtarışların yanı sıra, son olarak şehit ailelerine yaptığı yardımla adından söz ettiren Urugaylı file bekçisi , önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen başarılı sporcuya ilgi bir hayli yoğundu. Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hemde şakalaştı.

"FOTOĞRAF 300 LİRA"

Muslera, bir hayranının yanına gelip fotoğraf çektirmek istemesi sonrası, "Olur ağabey. Fotoğraf 300 lira" demesi çevredekileri güldürdü.

Kaynak: Snob Magazin


Haber Videosu

: Muslera ile fotoğraf çektirmek 300 lira
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