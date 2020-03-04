Muslera'dan hayranına güldüren yanıt: Fotoğraf çektirmek 300 lira
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, gittiği alışveriş merkezinde hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılaştı. Muslera, bir hayranının fotoğraf çektirme talebine, "Bir fotoğraf 300 lira" diyerek çevresindekileri güldürdü.
Yaptığı başarılı kurtarışların yanı sıra, son olarak şehit ailelerine yaptığı yardımla adından söz ettiren Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen başarılı sporcuya ilgi bir hayli yoğundu. Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Fernando Muslera, sevenleriyle hem sohbet edip hemde şakalaştı.
"FOTOĞRAF 300 LİRA"
Muslera, bir hayranının yanına gelip fotoğraf çektirmek istemesi sonrası, "Olur ağabey. Fotoğraf 300 lira" demesi çevredekileri güldürdü.
Haber Videosu: Muslera ile fotoğraf çektirmek 300 lira
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geçen sene ve ondan önceki sene gibi o bayrak yine asılacak !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Muslera bi kişi değil bir karakterdir.. insan olabilirsiniz ama taraflı tarafsız insanların gönlünü sadece düzgün karakterler kazanabilir.. bu arada 300 lira çokmuş sabaha kadar dayı da 5 lira :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bi gideydi. F.bahce olarak rahatlarduk looCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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adam adam :))))))))))))))))))))))))))))))) canım abim yaaaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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''Olur ağabey. Fotoğraf 300 lira'' cümlesini otomatikman onun ağzından söyledim. Zorrrrrrlu sezon.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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adam adamCevap Yaz 5 Yayından Kaldır