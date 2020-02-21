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Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Altay Bayındır'a övgü yağdırdı. Muslera, "Altay, Volkan Demirel'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. En büyük artısı sakinliği ve soğukkanlılığı" dedi.

21.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:03
Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir

9 yıldır 'ın kalesini koruyan , Türkiye'de en beğendiği kalecileri açıkladı. Socrates Dergi'ye konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Gelecek adına çok yetenekli kaleciler görüyorum. Bunların başında Fenerbahçe'den ve Trabzonspor'dan Uğurcan'ı sayabilirim. Türk Milli Takımı'nı gelecek on yılı boyunca sorunsuz temsil edebilecek iki kişi olarak görüyorum. Altay, 'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. En büyük artısı sakinliği ve soğukkanlılığı. Başakşehirli Mert'i de çok beğeniyorum. Takım arkadaşım Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında, milli takım çok iyi bir kaleci kazanacak" dedi.

MUSLERA'DAN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, "Ben bunun kulübün yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, Galatasaray o şansı zorlar. Futbolcusundan personeline herkeste, 'Galatasaray yarıştaysa kazanırız' düşüncesi oluştu. Hepimiz son ana kadar savaşma bilincine sahibiz ve eğer yarıştaysak, bu durum bizi öne çıkarıyor" diye konuştu.


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: Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir
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HABER YORUMLARI (1)

  • MEMLEKETİM:
    Bu dingilde kalecilkden anlamiyor. Iyi kaleci olsa bunu Avrupa kulüpleri cokdan kapmisdi. Galatasaray''da kalecilik yapmasinin tek sebebi Galatasaray''dan aldigi ücreti hicbir Avrupa''nin önde gelen kulüplerinden alamamasidir. Sampiyonlar liginde benmi yedim onlarca golü?
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