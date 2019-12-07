Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!
5-2 biten Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının 4. golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyayı salladı. Genç oyuncu ile ilgili binlerce twit atıldı.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği karşısında şık bir gole imza attı. Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı.
TWİTTER'DA TT OLDU
Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi'yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Twitter'da da trend topic olan Ferdi ile ilgili on binlerce twit atıldı.
Haber Videosu: Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!
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Fenerbahçem de biraz piş . Seni avrupaya gondercez oglumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Basarilar umarim daha iyi oynarsin.. oncelikle turk futbolunun hem fenerin hemde milli takimin boyle oyunculara ihtiyaci var daha iyi olmasi umuduyla....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gençlerbirliğine değil Avrupa''daki klüplere gol atmak önemli. Anadolu klüpleri avrupanın en kötü klüpleridir. Onlara gol atmak önemli değil.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır