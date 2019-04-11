Fenerbahçeli Yöneticilerden Ali Palabıyık Tepkisi!
Fenerbahçeli yöneticiler derbi maça Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin yöneticileri, "Ali Palabıyık umarız kendince bir adalet sistemi kurmak yerine kuralları uygular ve derbiye yakışan bir yönetim gösterir." dedi.
Tüm Türkiye hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine odaklanırken sarı-lacivertlilerden, dev maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki geldi.
Habertürk'ün haberine göre Palabıyık'ın kritik mücadeleye atanmasından rahatsız olan kurmaylar, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde "Malatyaspor maçında bizim oyuncularımıza sarı kartları çok kolay verirken, rakip oyuncuların sert faullerini, hatta gözü önünde atılan Erkan Kaş'ın Isla'ya attığı yumruğu kartsız geçiştirmiş, Mehmet Ekici'ye yapılan bariz penaltıyı da VAR'a gitmesine rağmen çalmamıştı. Sonrasında lehimize verdiği penaltıda da rakip oyuncuyu ikinci sarı karttan atmamıştı. Hatta kazandığımız bu maçtan sonra, başkanımız galibiyete rağmen çıkıp açıklama yapmak zorunda kalmıştı" ifadelerini kullandılar.
"UMUYORUZ DERBİYE YAKIŞAN BİR YÖNETİM GÖSTERİR"
Ligin 19. haftasında oynanan Malatya maçından bu yana ilk kez bir Fenerbahçe maçına atanan Palabıyık'ın geçen sezon deplasmanda 1-1 biten Trabzonspor mücadelesinde de hatalı kararlar verdiğini belirten yöneticiler, "Palabıyık, Alper Potuk'un baldırına kramponlarıyla basan Pereira'ya ve Kucka'ya da kırmızı kart vermemişti. TFF'nin hakem açıklamasının ardından Ali Palabıyık ismi için umuyoruz kendince bir adalet sistemi kurmak yerine kuralları uygular ve derbiye yakışan bir yönetim gösterir" dediler.
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Fenerbahçe şimdiden maçı masa başında kazanmanın yollarına bakıyor ortada mac yok yapılmış bir hata yok şu maçta şöyle oldu bu maçta boyle oldu halemi baski altina almaya çalışıyorlar yazik be susunda sakin bir ortamda mac oynansinCevap Yaz 5 9 Yayından KaldırBOŞ KONUŞ: Devam et boş konuşmaya takımına bir şey yapılınca kalkıpta ağlama1 2 Yayından Kaldır
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YORUMLARI YAPANLAR CİNCONLU TİNERCİ HAMSİ İŞTE FENERBAHÇENİN BÜYÜKLÜĞÜ BURDAN ANLAŞILIYOR.Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmışCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Hakemlere söz söyleme hakkınız yok,bir geçmişinize bakın hakemler en çok FB gıyak geçti.Bu hakemler sayesinde küme düşmekten kurtuldunuz.Hakemler sayesinde avarajla kümede kaldığını unutmadım FBCevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır