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Fenerbahçe yöneticisi Burhan Karaçam, Galatasaray derbisini bırakıp Atina'ya konsere gitti

Ülker Stadı'nda Galatasaray'a 20 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe'de büyük üzüntü yaşanırken, sarı-lacivertli yönetici Burhan Karaçam'ın derbi günü Atina'da konserde olduğu ortaya çıktı.

25.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:05
Fenerbahçe yöneticisi Burhan Karaçam, Galatasaray derbisini bırakıp Atina'ya konsere gitti

Sarı lacivertlilerde daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici 'ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde, Atina'da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.

DERBİ GECESİ İSTANBUL'A GELDİ

Burhan Karaçam'ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul'a döndüğü ifade edildi.

Yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertli camiada tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Hürriyet

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