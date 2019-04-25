Fenerbahçeli Yıldız İsyan Etti: Neden Bana Şans Verilmiyor
Fenerbahçe'nin devre arasında Empoli'den 6,5 milyon euroya transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Miha Zajc isyan bayrağını açtı.
Devre arasında scout tavsiyesi ve büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Miha Zajc formayı unuttu... Son 3 maçta sadece 29 dakika sahada kalabilen Sloven yıldız bu durum sonrası isyan bayrağını açtı.
İDDİALARA GÖRE YANAL BU TRANSFERİ HİÇ İSTEMEDİ
Takvim'de yer alan habere göre; İdari menajer Volkan Ballı ile görüşme yapan Zajc'ın "İdmanlarda çok iyi çalışıyorum. Neden bana şans verilmiyor?" ifadesini kullandığı öğrenildi. Kulislerdeki iddialara göre ise Yanal genç yıldızın transferini hiç istemedi. Ancak scout ekibi ve Comolli'nin baskıları sonrası 'evet' demek zorunda kaldı. Ve bu yüzden Zajc'a soğuk bakıyor.
YORUMLAR (13)
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Icerdemesin comolli:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Puhaha beter olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanal birşeyden anlasa fenerbahçe bu durumda olmazdıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şans verilse ne olacak. Şampiyon yapacak sankiCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Ersunun ne istedigi ne de ne yapmak istedigi zaten hic anlasilamadi sezon bittiCevap Yaz 9 Yayından Kaldır