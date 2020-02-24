: Fenerbahçeli taraftarlardan 'Satmayın beni' diyen Ali Koç'a büyük destek

24.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:04

Fenerbahçe'nin 20 yıl 3 ay sonra sahasında Galatasaray'a yenilmesinin ardından kendisine edilen küfürlere dayanamayan ve Fenerium tribününe atlayan Başkan Ali Koç, burada taraftarlara "Satmayın beni" demişti. Maç sonunda stat çevresinde ve Samandıra'da bazı taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmesi sonrası Twitter'da #AliKoçyalnızdeğildir hashtagi açıldı. Twitter trend topic listesinde ilk sırada yer alan bu hashtag ile ilgili onbinlerce tweet atıldı.

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