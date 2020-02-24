Fenerbahçeli taraftarlardan "Satmayın beni" diyen Ali Koç'a büyük destek
Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu Fenerium tribününe gidip "Satmayın beni" diyen başkan Ali Koç'a sosyal medyadan büyük destek veriyor.
Fenerbahçe'nin 20 yıl 3 ay sonra sahasında Galatasaray'a yenilmesinin ardından kendisine edilen küfürlere dayanamayan ve Fenerium tribününe atlayan Başkan Ali Koç, burada taraftarlara "Satmayın beni" demişti. Maç sonunda stat çevresinde ve Samandıra'da bazı taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmesi sonrası Twitter'da #AliKoçyalnızdeğildir hashtagi açıldı. Twitter trend topic listesinde ilk sırada yer alan bu hashtag ile ilgili onbinlerce tweet atıldı.
Haber Videosu: Fenerbahçeli taraftarlardan 'Satmayın beni' diyen Ali Koç'a büyük destek
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fenerbahçe kendisini ötekileştirmeye yemin etmiş. valla bravooCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kimseye yedirmeyiz seni başkanımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali Koc iyi basmis paralari Taraftar gruplarina. Yoksa bunlar zor dile gelirdi. Bir Fenerbahceli olarak NEFRET ediyorum bütün Fenerbahce Taraftar gruplarindan. Kendilerini satan zavallilar!Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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AZİZ YILDIRIM GELSİN Ali koç gitsinCevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
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ali koç başkan fenerbahçe şampiyon :):):):):):):):):):):)Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Ersun Yanal''ı isteyen Ali Koç değil, taraftardı.Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Ben 55 yaşındayım ben kanım siyah beyaz akar segeni evladımda ayırt etmem ama alikoçun duruşu dürüstlügü insanlıgı feneri feneryapan alikoçtur birkaç kendinibilmez laf etti diye sana yalnış yapan fenere ihanet etmiş olur sevgili alikoç kimsenin bilegide yüregide sana yetmez sessiz fenerli yada deyil bir ordu var senin arkanda maşalar çabuk ırılır asl olan köklerdir sen rahat ol mavi gözlü çocuk kimseni aklıda güçüde seni satmaya yetmez yolun acık olsunCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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yani ali kocdan önce fener fener degildi diyosunYayından Kaldır
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AHANDA RANZA, DAHA ACILARININ ÜSTÜNDEN 24 SAAT GEÇMEDEN, ADAMA SÖYLEDİKLERİ KEM SÖZLERİN ÇINILTISI KULAKLARDAN GİTMEDEN 15 MİLYON AKLI EVVEL OLTAYA GELMİŞ, DESENİZE GALATASARAY 5 YIL DAHA RAKİPSİZ, ÇEKİŞMESİZ TATSIZ, TUZSUZ TEK BAŞINA KALACAK.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Hemşehrim MEMET33, sen cinconlu musuuun ? Artık hemşehrim değilsin . Sildim seni . . . . Mersin Barış mahallesinden . . .3 4 Yayından Kaldır