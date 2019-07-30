Fenerbahçeli taraftarlardan Mehmet Ekici'ye büyük tepki!

Fenerbahçe'nin Bayern Münih karşısında tel tel dökülmesi sonrası taraftarlar, sosyal medyadan Mehmet Ekici'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici, gösterdiği performansla vasatı aşamadı. 45 dakika sahada kalan Mehmet, yerini Zajc'a bıraktı. Taraftarlar da Twitter'dan 29 yaşındaki oyuncuya büyük tepki gösterdi.

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YORUMLAR (11)

  • MEMLEKETİM:
    Bu sözde sporcularin alt yapisi yok. Türkiye''ye gelince eglence mekanlari daha cazip geliyor. Bunlar futbolcu degil bunlar futbol maymunlari.
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  • ABDULLAH:
    Ali Koç ve Ersun Yanal istifa edin yada tefol gidin takımı bitirdiniz 20 yıl aziz Yıldırım vardı böyle şeyler olmadı siz varken birşey olmaz anca konuşursunuz
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  • YORUM YAPMAYI BILMEYENLERE:
    BAYERN ILE OYNADIK SEZON ONCESI MACINI YANI NE BEKLIYODUNUZ KI AUDI CUP ALMAYIMI HATALI GOLLER YEDIK ADAMLAR SAGLAM DEFANSI VAR YANI BAZEN BU SACMA YORUMLARA SINIR OLMAMAK ELDE DEGIL
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Beter olun TRABZONSPOR da oynarken katakullelerle oyunlarla transfer etmiştiniz şimdi zırlamayın gevşekler
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  • MERT:
    Ersun Yanal ı aldınızda ne oldu taraftar Ersun gelsin diye illa noldu bu adamdan birsey olmaz Aykut hocama bu desteği vermeyen taraftar öğünün eserinizle bu takıma Aykut hoca gelmezse ne basarı nede sistem gelir böyle fark yeriz bşrcok maçta
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