Fenerbahçeli taraftarlardan Mehmet Ekici'ye büyük tepki!

Bu sözde sporcularin alt yapisi yok. Türkiye''ye gelince eglence mekanlari daha cazip geliyor. Bunlar futbolcu degil bunlar futbol maymunlari.
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Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici, gösterdiği performansla vasatı aşamadı. 45 dakika sahada kalan Mehmet, yerini Zajc'a bıraktı. Taraftarlar da Twitter'dan 29 yaşındaki oyuncuya büyük tepki gösterdi.
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