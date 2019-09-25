Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

25.09.2019 16:54

Sezon başından bu yana "Omuz Omuza Şampiyonluğa" diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe'de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı. Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.

TARAFTARLAR GÜZEL FUTBOLUN KARŞILIĞINI VERİYOR

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor.Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.

Kaynak: DHA