Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağı derbi maçının biletleri için kulübe talep yağıyor. TT Stadı'nda Fenerbahçe'ye verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı. Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

25.09.2019 16:54
Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep

Sezon başından bu yana "Omuz Omuza Şampiyonluğa" diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe'de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı. Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.

TARAFTARLAR GÜZEL FUTBOLUN KARŞILIĞINI VERİYOR

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor.Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • ULTRASLAN 34-FENER AĞLAMAYA BAŞLADI:
    GELİN BEKLİYORUZ, ŞİMDİDEN HAKEM DİYE AĞLAMAYA DA BAŞLADI FENER. CİMBOM KOYDUĞUNDA BAHANELERİ HAKEM OLACAK O DA İYİ. HESAP SORULACAK SAMİ YEN DE YÖNETİMİNDEN, HOCASINDAN, BAZI FUTBOLCULARINDAN FENERİN ARKADAN ATIP TUTUYORLAR GS NİN GELİNİZ SAMİ YEN DE YÜZ YÜZE HESAP VAKTİ AĞLAMAK VE KAÇMAK YOK AMA TAMAM MI
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  • ULTRASLAN 34-FENER AĞLAMA:
    ŞİMDİDEN HAKEM DİYE AĞLAMYA BAŞLADI FENERLİLER TWİTTERDA. YIKILACAKLARINI BİLİYORLAR YA ŞİMDİDEN HAKEM YALANINI ATMAYA BAŞLADILAR. SAMİ YEN DE ARKADAN ATIP TUTMANIN HESABI GÖRÜLECEK.
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