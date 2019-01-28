Fenerbahçeli Taraftarlar Malatyaspor Maçı Öncesi, "Çubukluyu Çıkarın Çıplak Oynayın" Tezahüratında Bulundu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, küme düşme potasında yer alan takımlarını protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayıp, "O forma kutsaldır söyledik size, rezil ettiniz bizi cümle aleme, ihanet ettiniz sizler Lefter'e, çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında bulundu.