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Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra yenmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar "Ersun Yanal istifa" diye bağırdı.

23.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:27
Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti!

, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı deplasmandaki kötü istatistiği de sona erdi. Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.

ALİ KOÇ VE ERSUN YANAL'A TEPKİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, stadın dışında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da tepki gösterdi.


Haber Videosu

: Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti!
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