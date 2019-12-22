Fenerbahçeli taraftarlar, Caner Erkin'i ıslıkladı!

22.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:17

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Caner Erkin sahaya çıkar çıkmaz deneyimli oyuncunun aleyhine tezahürat yaptı.

50 BİN KİŞİ BİRDEN ISLIKLADI

50 bin kişinin birden ıslıkladığı Caner Erkin sakin bir şekilde ısınmaya devam etti. Takımlarını desteklemek için Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda giden yaklaşık 2 bin Beşktaş taraftarı da Caner Erkin'i tribüne çağırarak alkışladı.