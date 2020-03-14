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Fenerbahçe, Konyaspor, Ali Koç, Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor'a 1-0 yenilmelerinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

14.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:37
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 41. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda 67. dakikada Skubic ve 77. dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazllıar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Maçta isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç'u Twitter'dan istifaya davet etti. Ali Koç istifa hashtagi Twitter'da trend topic oldu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

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