Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı
Fenerbahçe için kötü geçen sezonda ayakta kalan isimlerden olan Soldado, Instagram'dan kolilenmiş paketleri paylaşarak ayrılık sinyalini verdi. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertli ekipte oynayan Valbuena sezon biter bitmez Olympiakos'a imza atmıştı.
Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı.
Sözleşmesi sona eren Soldado'nun ismi Getafe ile anılıyor.
İspanyol golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
İşte Soldado'nun Instagram paylaşımı;
YORUMLAR (7)
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GELECEK SENE BU SENEDEN DAHA KÖTÜ GEÇECEK UEFA SORUN İNŞALLAH CEZA GELMEZCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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selimhan adamsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bursa’nın küme düşürülmesi aslaa kabul edilemez,onun yerine fener yada rize düşürülseydi daha şık olurdu.Cevap Yaz 3 15 Yayından KaldırHAYLAZ: gs enin şampuan olmasına yazsana başakşehirin hakkı yenildirize macı nasıldı taraflı yazı yazma dürüst ol11 2 Yayından Kaldır
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valbüş ve soldadan önce gitmesi gerekenler; şener, alper, ismail, skrtel, slimani, topal, kalması gerekenler; elif, berke, isla, dirar, hasan, zach, ekici, yorumunuza bıraktıklarım; moses, volkan, sadık ve diğerleriCevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır