Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe için kötü geçen sezonda ayakta kalan isimlerden olan Soldado, Instagram'dan kolilenmiş paketleri paylaşarak ayrılık sinyalini verdi. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertli ekipte oynayan Valbuena sezon biter bitmez Olympiakos'a imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram'dan paylaştı.

Sözleşmesi sona eren Soldado'nun ismi Getafe ile anılıyor.

İspanyol golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

İşte Soldado'nun Instagram paylaşımı;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

  • DÜRBÜNLÜ:
    Bursa’nın küme düşürülmesi aslaa kabul edilemez,onun yerine fener yada rize düşürülseydi daha şık olurdu.
    Cevap Yaz 3 15 Yayından Kaldır
    HAYLAZ: gs enin şampuan olmasına yazsana başakşehirin hakkı yenildirize macı nasıldı taraflı yazı yazma dürüst ol
    11 2 Yayından Kaldır
  • HERKES HAKKI KADAR HAKSIZLIK GÖRSÜN:
    valbüş ve soldadan önce gitmesi gerekenler; şener, alper, ismail, skrtel, slimani, topal, kalması gerekenler; elif, berke, isla, dirar, hasan, zach, ekici, yorumunuza bıraktıklarım; moses, volkan, sadık ve diğerleri
    Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.