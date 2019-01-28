Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim
Fenerbahçeli Roman Neustadter, Alman basınına verdiği röportajda "Güzel laflar etmek bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim." dedi.
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına röportaj verdi. Bu sezon düşme hattından kurtulamayan takımının durumunu değerlendiren deneyimli savunmacı, "Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Bu şansları kullanamadık. Fırsatları lehimize çeviremedik ve tersi durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum hakkında konuşmak bile beni gerçekten zorluyor" dedi.
"ÖZGÜVEN VE KEYİF YOK"
Tecrübesi savunmacı, "Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye'de maçlar Almanya'ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi" yorumunu yaptı.
(Akşam)
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Fener düşerse kendi taraftarı da kümeye düşmüş sayılacak bunun tek sorumlusu fener''in kendi taraftarı ona istifa buna istifa o gelsin bu gelsin tarihinde kendi takımını tek düşürmüş taraftar topluluğu olarak sayılacakCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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hehehehe adamın amacına bak, ligde üst sıralar bile diyemiyor, ligde kalmaktan bahsediyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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senin gibi adamlarla bu kadar olurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu adam ne duruyor bu takımda anlamıyorum. Bunun gibi yüzlerce var Türkiye''de. Ne konuştuğunu da bilmiyor. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TFF SENİN DÜŞMENE MÜSADE ETMEZ LİĞİN DEĞERİ DÜŞER AMA CÜNEYİT VE EKİBİNE LAF GEÇİREMİYOR ..BU TAKIN BU HALE GELMESİN DE CÜNEYİT VE DİĞER HAKEMLERİN ROLÜ VAR GEÇMİŞ DE ŞAMPİYONLUKLARINI ÇALDILAR SIRF AZİZ FB DÜŞMANLIĞINI İÇİN KİM NE DERSE DESİN...CÜNEYİT KOLLANIYOR FB YAKMAYA DEVAM EDİYOR..TFF SEYREDİYOR YAZIKLAR OLSUN.FB DÜŞSÜN İSTERİM TAKIMIM DÜSÜN DE CÜNEYİT VE HAKEMLER İŞSİZ KALSINLAR.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır