Fenerbahçeli Oytun, İdmanda Gösterdiği Performansla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı
Fenerbahçe'nin 1998 doğumlu kalecisi Oytun Özdoğan, idmanda gösterdiği performansla takım arkadaşlarından tam not aldı.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hazırlıkların dışında bir detay vardı ki görenleri şaşkına çevirdi.
VOLKAN DEMİREL DE HAYRAN
Fenerbahçe'de 1998 doğumlu kaleci Oytun Özdoğan yaptığı kurtarışlarla idmana resmen damga vurdu. Genç kaleci yapılan çift kale maçta kaleye geçti ve dikkat çeken bir performans sergiledi. 20 yaşındaki Oytun, Temmuz ayındaki sezon başı kampında da o dönemin teknik direktörü Phillip Cocu tarafından kamp kadrosuna alınmış, performansıyla kaptan Volkan Demirel'i de hayran bırakmıştı.
(Skorer)
YORUMLAR (10)
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Gs li olarak tüm gençlerin yolu açık olsun volkandan uzak dursun yeterCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yine nikah tazeleme tôreni 6saray cincon gelin ile KADIKÖY de Fatih terim ise oryantal olarak nikah sonrasi sahne alacak bilginize :)Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırKÜMEDE KAL ÖNCE... : Kümede kalmak için mi yoksa Galatasaray'ı yenmek için mi?? Düşünsene alt sıradakiler bu hafta yendi... Korku bazen ayakları kilitler ki takımınız zaten korku tünelinde Fenevli... Unuttun galiba Kadıköy'de halay çektiğimizi..2 Yayından Kaldır
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HARUNDAN ÇOK DAHA İYİ DİT KESİNLİKLE....HARUN OLDUGU SÜRECE TAKIM KURTUILMAZ ..NEYMİŞ BİR PENALTI KURTARMIŞŞŞŞŞ İYİ DE ONCA MAÇTA GOL YEDİ NE OLCAK??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gerçek maçtada bekleriz performansınıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır