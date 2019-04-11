Fenerbahçeli Oytun, İdmanda Gösterdiği Performansla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü. Hazırlıkların dışında bir detay vardı ki görenleri şaşkına çevirdi.

VOLKAN DEMİREL DE HAYRAN

Fenerbahçe'de 1998 doğumlu kaleci Oytun Özdoğan yaptığı kurtarışlarla idmana resmen damga vurdu. Genç kaleci yapılan çift kale maçta kaleye geçti ve dikkat çeken bir performans sergiledi. 20 yaşındaki Oytun, Temmuz ayındaki sezon başı kampında da o dönemin teknik direktörü Phillip Cocu tarafından kamp kadrosuna alınmış, performansıyla kaptan Volkan Demirel'i de hayran bırakmıştı.

(Skorer)