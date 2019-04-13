Fenerbahçeli Kaptanlar: Dizleri Titreyecek

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray ile oynanacak olan derbi maça çevrildi. Her sene büyük önem taşıyan maçta sarı lacivertli takım kötü geçen sezon içinde taraftarına hediye vermek istiyor. Ersun Yanal ve eski isimler takıma cesaret aşılıyor.

VOLKAN, TOPAL VE HASAN ALİ KALDIRIM GÖREV BAŞINDA

Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım adeta 7 gün 24 saat iş başındalar. Kaptanlar tüm futbolcularla sürekli iletişim halinde olurlarken telkinlerden en çok nasibini alanlar ise takıma devre arasında katılanlar oldu. Volkan, Mehmet ve Hasan Ali mesainin çoğunu bu futbolculara harcadı.

Kaptanlar geçmiş derbilerden örnekler verip anıları tazelerken psikolojik üstünlüğün kenhdilerinde olacağını, dakikalar ilerledikçe bunun daha da belirgin hale geleceğini arkadaşlarının beyinlerine adeta kazıdılar.

Takvim'in haberine göre en önemli unsurun sakin kalmak olduğunu söyleyen kaptanlar şöyle konuştu; "Dizleri titreyecek olan bizler değil onlar. Hep böyle olmuştur. Attığımız ilk golde "Yine mi çıkış yok" psikoloji onları daha da çok hataya sürükler.