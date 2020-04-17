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Şili, Spor

Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı

Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak 'Bir rüya için dans etmek' isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gidince deneyimli oyuncu çileden çıktı. Şili basını, çiftin ayrılmak üzere olduğunu yazdı. Ancak koronavirüs salgını ikilinin arasındaki buzların erimesini sağladı.

17.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:29
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı

Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak 'Bir rüya için dans etmek' isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gitti. Kanal 13'teki bu yarışmaya eşinin katılmasını istemeyen Isla ile Gala arasında kriz çıktı. Şili basını, çiftin ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı

"AŞK ELİMİZDE ONU BULMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU UNUTUYORUZ"

Ancak koronavirüs salgını ikilinin arasındaki buzların erimesini sağladı. Dans yarışmasının iptal edilmesi üzerine İstanbul'a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla'ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.

Kaynak: Hürriyet

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